Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi: İran'ın Türkiye'ye verdiği desteğini unutmayız

AA'da yayınlanan habere göre, 15 Temmuz başarısız darbe girişimin 3. yıldönümü nedeniyle Tahran Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 'Demokrasi ve Milli Birlik' isimli özel panel düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi derya Örs'ın yanı sıra İranlı ve Türk vatandaşlar katıldı.

Türkiye'ni Tahran Büyükelçisi Derya Örs burada yaptığı konuşmada, '15 Temmuz gecesini unutmamamız gerekiyor. Bu olaydan ibret almak için Türkiye temsilcileri olarak çeşitli programlar düzenliyoruz' diye konuştu.

Şerefli Türk halkının o gece demokrasi, cumhuriyet, bayrak, devlet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara sunduğu tüm değerleri desteklediğine değinen Örs, 'O gece 251 değerli vatandaşımız şehit oldu ve 2500'ten fazla kişi yaralandı. Ülke çapında milyonlarca vatandaşımız darbecilere karşı direndi' ifadesini kullandı.

Örs konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Darbe girişimini İran halkına iyice anlatmalıyız. İran hükümeti 15 Temmuz gecesi Türkiye hükümeti ile yakın iletişimdeydi ve bu konuyu yakından takip etti. 15 Temmuz gecesi yaptığı iş birliğinden dolayı İran'a teşekküt ediyorum.'

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