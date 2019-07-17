Türkiye, Azerbaycan ve Rusya ulaştırma bakanları Tahran'a geldi

İran-Türkiye-Azerbaycan-Rusya Ulaştırma Bakanları Toplantısı, İran'ın ev sahipliğinde İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı binasında düzenlenecek.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Hamid Fettahi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyi gelişmelerin yaşanacağını belirterek, 'Birkaç saat sonra, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında ekonomik işbirliğin arttırılması, daha güçlü bir bölgenin oluşması ve tek taraflılığa karşı gelmek için dörtlü toplantı yapılacak' dedi.

Yapılacak dörtlü toplantının bilgi teknolojileri ve ortak faaliyetler konusunda ortak piyasanın kurulmasına ön ayak olması bekleniyor.

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