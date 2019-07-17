17 Temmuz 2019 - 11:02
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İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Japonya'yı yendi

İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Japonya'yı yendi

Tahran, IRNA- İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Asya Kadınlar Şampiyonası'na hazırlanmak üzere karşılaştığı Hırvatistan ve Japonya'yı yenmeyı başardı.

İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Asya Kadınlar Şampiyonası'nın ilk hazırlık maçında Hırvatistan takımı ile karşı karşıya geldi ve 2-1 karşılaşmadan galip ayrıldı.

İran Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-19 kazanaırken birinici seti 26-27 yenildi.

İran ikinci hazırlık maçında Japonya takımı ile karşı karşıya gelen İran Voleybol Milli Takımı, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

İran Kadın Voleybol Milli Takımı birinci seti 26-24, üçüncü seti 25-13 kazanırken ikinci seti 25-22 yenildi.

İran Kadın Voleybol Milli takımı üçüncü hazılık maçında ABD takımı ile karşı karşıya gelecek.

Asya Voleybol Şampiyonası 17-25 Temmuz tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecektir. İran Volevbol Milli Takımı bu şampiyonasına katılacak.

İran ilk grubunda Güney Kore ve Singapur takımı ile karşı karşıya gelecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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