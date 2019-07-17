İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Japonya'yı yendi

İran Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Asya Kadınlar Şampiyonası'nın ilk hazırlık maçında Hırvatistan takımı ile karşı karşıya geldi ve 2-1 karşılaşmadan galip ayrıldı.
İran Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-19 kazanaırken birinici seti 26-27 yenildi.
İran ikinci hazırlık maçında Japonya takımı ile karşı karşıya gelen İran Voleybol Milli Takımı, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
İran Kadın Voleybol Milli Takımı birinci seti 26-24, üçüncü seti 25-13 kazanırken ikinci seti 25-22 yenildi.
İran Kadın Voleybol Milli takımı üçüncü hazılık maçında ABD takımı ile karşı karşıya gelecek.
Asya Voleybol Şampiyonası 17-25 Temmuz tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecektir. İran Volevbol Milli Takımı bu şampiyonasına katılacak.
İran ilk grubunda Güney Kore ve Singapur takımı ile karşı karşıya gelecek.
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