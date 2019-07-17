17 Temmuz 2019 - 10:31
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News Code 83399454
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Dışişleri Bakanı Zarif:

Nükleer anlaşma ile ilgili sırf güzel açıklamalar, İran çıkarlarını temin etmiyor

Nükleer anlaşma ile ilgili sırf güzel açıklamalar, İran çıkarlarını temin etmiyor

New York, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın korunması için diğer tarafların taahhütlerini uygulaması gerektiğini belirterek, 'Nükleer anlaşmaya ilişkin sırf güzel açıklama ve bildiriler, İran çıkarlarını temin etmiyor' dedi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Zirve Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BBC'nin Hard Talk programına verdiği demeçte, ABD'nin İran'a karşı ağır yaptırımlarına işaret ederek, 'Er geç petrolümüzü satacağız, ancak şerefimizi asla satmayız' ifadesini kullandı.

Fars Körfezi bölgesinde tansiyonun yükselmesine değinen Zarif, 'Savaş çıkarsa, bölgemizde kimsenin güvende olacağını sanmyorum. Gelin hep birlikte savaşın önüne geçelim. Bizim savaşa ihtiyacımız yok' diye konuştu.

Trump'ın savaşa 10 dakika kaldığı yönündeki sözlerini hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, onların İran'a karşı bir eylem yapmaları durumunda İran'ın kendisini savunacağını, kendisinin asker olmadığı için bu işin askerler tarafından yönetileceğini sözlerine ekledi.

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