BMGK 598 sayılı kararı, İran’ın uğursuz bir koalisyona karşı kazandığı zaferdir

Karar Temmuz 1987'de BM Güvenlik Konseyi tarafından verilmesine rağmen, bir yıl sonra İran ve Irak tarafından kabul edildi.

Bu kararın kabul edilmesi ile Saddam Hüseyin’in başkanlığındaki dönemin Irak rejimi saldırgan ve savaşı başlatan ülke olarak tanıtıldı. Saddam Hüseyin, İran’da yakın zamanda gerçekleşen İslam Devrimi'nin yaygınlaşması için bir engeldi ancak bu devrimin ilerlemesini ve gücünü asla durduramadı.

Eylül 1980’de Saddam rejimi, 80’den fazla ülkenin resmi ve gayri resmi desteği ile İran’a karşı bir savaş başlattı. Bu husus, bu tarihi olayın en önemli noktalarından biridir.

ABD, Saddam’ın İran’la olan savaşında esas müttefikiydi. 39. ABD Başkanı Jimmy Carter hükümetinin Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski, İran'a karşı bölgesel bir savaş başlatılmasının İslam Devrimi'ni durdurmanın iyi bir yolu olduğunu dile getirmşti.

Brzezinski, ABD’nin İran’a karşı askeri operasyonlar yürütebilecek devletleri desteklemesi gerektiği üzerinde duruyordu.

Mevcut belgelere göre, Saddam Hüseyin’in İran’a saldırmasından sadece bir hafta sonra, ABD Hava Kuvvetleri tarafından İran’a karşı hava keşif ve Irak ordusunu bilgilendirmek için AWACS tipi beş casus uçak ABD Hava Kuvvetleri tarafından Suudi Arabistan’a gönderildi.

CIA ayrıca savaşın başında İran ordusunun ve petrol tesislerinin konumlarının uydu görüntülerini Irak rejimine verdi.

Öte yandan ABD hükümeti, Irak kamuoyunu İran'la savaşa hazırlamak için Irak rejimine 840 milyon dolar sağladı. ABD ayrıca Irak'a 1 milyar dolarlık silah sağladı.

Beyaz Saray ayrıca, Suudi Arabistan'ı, İran'ı askeri harcamalar için en önemli gelir kaynağından mahrum bırakmak amacıyla petrol fiyatını düşürmeye çağırdı.

از سوی دیگر دولت آمریکا ۸۴۰ میلیون دلار در اختیار رژیم وقت عراق قرار داد تا بتواند از این طریق افکار عمومی عراق را برای جنگ با ایران آماده کند. همچنین آمریکا وامی به مبلغ یک میلیارد دلار برای خرید و ساخت سلاح در اختیار عراق قرار داد.

همچنین کاخ سفید عربستان را ترغیب کرد تا با کاهش قیمت نفت، ایران را ازمهم ‌ترین منبع درآمد برای تأمین هزینه‌های جنگ محروم کند.

Ekonomik istatistikler Saddam rejiminin, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için Batı hükümetlerinden sekiz yılda 60 milyar dolardan fazla para aldığını gösteriyor.

Saddam’ın İran’a karşı savaşı silahlar ve finans açısından tamamen eşitsizdi. Özellikle ABD ve Batı müttefikleri olmak üzere Batı ve Doğu ülkeleri, Irak'ı askeri bir makineye dönüştüren Saddam rejimine yasak kimyasal silahlar ve askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere birçok savaşçı, füze, tank ve diğer askeri teçhizat sağladı.

Arap ülkeleri arasında Suudi Arabistan, savaş sırasında Irak’ın en önde gelen müttefiki olarak kabul edilmeli ve Fars körfezi ülkelerine destek olmak için toplam 70 milyar dolar olan 30 milyar doları aşan Irak’ın Irak’a savaşı gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Saddam rejiminin lehine verilen büyük desteğe ve İran'a karşı sekiz yıl süren eşitsiz ve tam kanlı savaşa rağmen, halkın azmi ve birliği sayesinde, İran topraklarının bir kısmı bile Saddam'ın saldırgan rejimini işgal edemedi.

İslam devriminin ilerlemesini engellemek ve ulaşılamayan İran'ın bağımsızlığını ortadan kaldırmak olan bu savaşın nihai amacı.

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