Zarif: Trump ambargoları kaldırırsa diplomasi kapısı açıktır

NBC News Habae kanalı bu kanala verdiği mülakata, İran’ın savaş peşinde olmadığını fakat Trump’ın müzakere yolunu açabilmek için İran aleyhindeki zalimce ambargoları kaldırması gerektiğini söyledi.

NBC News verdiği haberde, Zarif, ‘’Amerika’nın 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan çekilerek diplomatik yöntemleri zayıflattı, müzakere masasını Amerika terk etmiştir ve her zaman masaya dönmelerinden memnuniyet duyarız. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın nükleer silah istemediğini, bunu istemesi durumunda daha önce bunu yapabileceğini söyledi.

İki ülkenin savaş eşiğinde olduğunu düşünmediğini ifade eden Zarif, ‘’Bana göre Başkan Trump savaş peşinde değildir, fakat etrafındaki bazılarının bunu istediğine inanıyorum fakat bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Herkes İran’ın onurlu ve büyük bir ülke olduğunu ve askeri saldırıyı ciddiye aldığını biliyordur. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini askıya almadan önce bir sene sabırlı davrandığını ifade eden Zarif, Amerika’nın ateşle oynadığını, her anlaşmanın kazan-kazan esasına göre olması gerektiğini bunun olması durumunda olayda iki tarafında kaybedeceğini söyledi.

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2012