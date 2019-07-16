İranlı ve Türk turizmciler Tahran’da bir araya geldi

AA’nın bildirdiğine göre, Türk Hava Yolları (THY) Kayseri Müdürlüğünün girişimi ve THY Tahran Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen "Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları", İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi.

THY Tahran Müdürü Zekeriya Kuruçam, THY Kayseri Müdürü Fatih İnan'ın organizasyonla ilgili bilgilendirmesinin ardından Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, fotoğraf, video ve grafiklerle desteklediği başta kayak olmak üzere Erciyes Dağı'nda yapılan turistik faaliyetleri anlatan sunum gerçekleştirdi.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç da kenti tanıtmak için çok sayıda otel ve acente temsilcisiyle Tahran'a geldiklerini, toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

İran halkının Türkiye'ye büyük ilgisi olduğunu bundan Kayseri'nin de hak ettiği payı alması için çaba sarf ettiklerini belirten Özandaç, "İran'ın başkenti Tahran'dayız. Buraya kapalı bir kutuyu açmaya geldik. Geldiğimize de çok mutlu olduk. Ülkemize karşı yoğun bir talep olduğunu gördük. Kayseri'nin güzelliklerine yoğun bir talep var. Şehrimizin tarihi imkanlarını, doğal güzelliklerini anlattığımızda çok memnun oldular, çok da ilgi gösterdiler." dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012