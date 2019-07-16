Çin: KOEP’in alternatifi yoktur

Şuang yaptığı açıklamada, KOEP’in tam ve eksiksiz uygulanmasının İran nükleer meselesinin tek çözüm yolu ve bölgedeki gerginliklerin azaltılmasının yolu olduğunu söyledi.

İran nükleer meselesinin KOEP çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Şuang, KOEP’in devamı için verilen taahhütlerin tam yerine getirilmesinin hayati olduğunu söyledi.

Amerika’nın bölgedeki gerginlikler ve krizlerin başlatan tarafı olduğunu ifade eden Şuang, Amerika’nın uluslararası camianın isteğine saygı duyması gerektiğini ve İran’a baskı gibi yanlış uygulamalarını bırakması istedi.

Şuang, Amerika’dan KOEP’in uygulanmasına engel olmamasını isteyerek, İran nükleer meselesinin siyasi çözümüne şartları hazırlamasını istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012