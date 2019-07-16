16 Temmuz 2019 - 22:10
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News Code 83399048
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Çin: KOEP’in alternatifi yoktur

Çin: KOEP’in alternatifi yoktur

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) alternatifi olmadığını söyledi.

Şuang yaptığı açıklamada, KOEP’in tam ve eksiksiz uygulanmasının İran nükleer meselesinin tek çözüm yolu ve bölgedeki gerginliklerin azaltılmasının yolu olduğunu söyledi.

İran nükleer meselesinin KOEP çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Şuang, KOEP’in devamı için verilen taahhütlerin tam yerine getirilmesinin hayati olduğunu söyledi.

Amerika’nın bölgedeki gerginlikler ve krizlerin başlatan tarafı olduğunu ifade eden Şuang, Amerika’nın uluslararası camianın isteğine saygı duyması gerektiğini ve İran’a baskı gibi yanlış uygulamalarını bırakması istedi.

Şuang, Amerika’dan KOEP’in uygulanmasına engel olmamasını isteyerek, İran nükleer meselesinin siyasi çözümüne şartları hazırlamasını istedi.

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2012

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