16 Temmuz 2019 - 22:06
Journalist ID: 1942
News Code 83399045
0 Persons

Maliki: Bölgenin tüm milletleri İran’ın destekçisidir

Maliki: Bölgenin tüm milletleri İran’ın destekçisidir

Bağdat, IRNA- Irak eski Başbakanı ve İslami Eldave Partisi Başkanı Nuri EL Maliki, İran’ın yalnız olmadığını ve tüm bölge milletlerinin İran’ın destekçisi olduğunu söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Maliki, bölge milletlerinin vicdan, fikir ve tutumlarının İran ile birlikte olduğunu belirterek, milletlerin yönetimlerden güçlü olduklarını söyledi.

İslami ELdeve Partisi ve İran ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Maliki, bu ilişkilerin ortak hedefler, ilkeler ve değerlere dayalı olduğunu ve sadece siyasi ilişkiler veya menfaatlerle sınırlı olmadığını söyledi.

Eldeve partisinin tutumunun İran ile aynı olduğunu ifade ede Maliki, her zaman bu ortak tutumları savunduklarını söyledi.

Maliki, bölge Müslümanları aleyhine savaş ve hedef gösterme olayı yaşandığını ifade eden Maliki, İslam düşmanlarının kendilerinin inandıkları değerler ve ilkeleri hedef aldıklarını ifade etti.

Maliki Cumartesi Eldeve Kongresinde yeniden partinin başkanı olarak seçildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 15 =