Maliki: Bölgenin tüm milletleri İran’ın destekçisidir

IRNA’ya açıklamada bulunan Maliki, bölge milletlerinin vicdan, fikir ve tutumlarının İran ile birlikte olduğunu belirterek, milletlerin yönetimlerden güçlü olduklarını söyledi.

İslami ELdeve Partisi ve İran ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Maliki, bu ilişkilerin ortak hedefler, ilkeler ve değerlere dayalı olduğunu ve sadece siyasi ilişkiler veya menfaatlerle sınırlı olmadığını söyledi.

Eldeve partisinin tutumunun İran ile aynı olduğunu ifade ede Maliki, her zaman bu ortak tutumları savunduklarını söyledi.

Maliki, bölge Müslümanları aleyhine savaş ve hedef gösterme olayı yaşandığını ifade eden Maliki, İslam düşmanlarının kendilerinin inandıkları değerler ve ilkeleri hedef aldıklarını ifade etti.

Maliki Cumartesi Eldeve Kongresinde yeniden partinin başkanı olarak seçildi.

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2012