İranlı yetkili: Uranyum zenginleştirmemiz şimdilik yüzde 4.5 oranını aşmayacak

İran'ın zengi,nleştirilmi,ş uranyum stoku ile ilgili konuşan Kemalvendi, 'Hliahazırda İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoku 300 kilogramdır' diye konuştu.

Uranyum zenginleştirme sürecini her an hız yapabilen bir tyren vagonuna benzeten Sözcü Kemalvendi, 'Gerekli gördüğümüz takdirde, yüzde 4.5 oranı sonrasındaki aşama, yüzde 20 oranıdır. Halihazırda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüzde 4.5 oranında zenginleştirilmiş uranyumdur' değerlendirmesinde bulundu.

Tahran reaktörü'nün yakıt temini ile ilgili bilgi veren Atom enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, 'Birkaç yıl için Tahran Reaktörü için yeterli yakıt mevcut ve yakıtın bitmesinden sonra, diüer ülkelerin bu konuda iş birliği yapmaması durumunda kendimiz bunu üretebiliriz' ifadesini kullandı.

Kemalvendi sözlerini şöyle sürdürdü:

'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarı iki ana ilkeye bağlıdır: birisi ülkenin ihtiyaç mantığı, diğeriyse siyasi mantık. Siyasi mantığa dayanarak uranyum zenginleştirme oranı değişebilir. Bu mantığa uygun olarak yine geçmişte uranyum zenginleştirilmesi kısıtlandı. Ülkemiz halihazırda yüzde 20 oranındaki uranum zenginleştirmesine ihtiyaç duymamaktadır.'

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