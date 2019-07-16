İslam İnkılabı Rehberi: Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi kesinlikle azaltmaya devam edeceğiz

Bir grup imam ve din adamını kabul eden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Biz nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uyduk ve hatta ötesine geçtik. Hal onların davranışına karşılık (ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi) taahhütlerimizi düşürmeye başladığımız için, kendi taahhütlerini asla uygulamayan Avrupalılar, bizi taahhütlerimizi uymaya çağırıyor. Avrupalıların İran'dan böyle bir talep hakkı yok ve bizim başlattığımız taahhütlerimizi düşürme süreci devam edecek' ifadesini kullandı.

İngilitere'nin korsanlığını eleştiren Ayetullah Hamanei, 'Kötülükleri herkesçe bilinen onlar, İran petrolünü taşıyan bir gemiyi alıkoyarak korsanlık yapmışlardır. Ancak buna yasal süs vermeye çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti onların bu işlerini yanıtsız bırakmayacak ve gerekli fırsat ve mekanda gereken cevap verilecek' diye ekledi,.

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