İranlı 'Kayakçı' Tanzanya Zenzibar Film Festivali gümüş ödülünü kazandı

Feridun Necefi'nin yönettiği 'Kayakçı' filmi, daha önce de Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Olympia Film Festivali'nin en iyi filmi seçilmişti.

Bir dizi uluslararası festivalde yer alan film, 30. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Film Festivali'nin en gururlu ve en çok satan filmi olarak 7 Altın Kelebek ödülünü almayı başardı ve Asya Akademisi Ödülüne aday gösterildi.

Kayakçının hikayesi şöyledir:

Köye sığınan dağ keçisinin yerel bir geleneğe göre kurban kesilmesine saatler kala Culi isimli bir çocuğun onu kurtarması için kısa süresi kalmıştır.

Emirrıza Ferameri, Rıza Muri, Hebib Tacmiri, Şehabeddin Tabatabayi, Gulamşah Kanberi, Mujgan Mahmudiyan, Munevver Reşidi, Hadis Necefi, Ali Amani, Ahu Hebibi, İlahe Salihi, Mujgan Umidi, Rıziye ve Merziye Muhammedhüseyini bu filmde rol oynadı.

Zenzibar Film Festivali 9-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

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