Deutsche Welle: İran'da Yahudiler özgürce yaşıyor

Alman gazeteci Jan Schneider, geçen kış İran gezisinin ardından İran’ı Orta Doğu’daki en büyük Yahudi ikametgahı olarak nitelendirdi.

Raporda, "İranlı Yahudiler dini ritüellerini herhangi bir kısıtlama olmadan ve Müslümanların vatandaşlık hakkına sahip oldukları gibi gerçekleştirebilirler" diye yazdı.

İslam Devrimi'nden sonra İran dini azınlıkları resmiyete tanıyarak temsilcileri parlamentoya seçilebilirler.

İran'da saltanata rejiminin yıkılmasından sonra İsrail ülkenin düşmanlarından biri haline gelse de, ülkenin siyasi ve dini otoriteleri sorunun Yahudilerde değil, İsrail rejiminde olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Kurucu Rehberi İmam Humeyni, "İranlı Yahudiler Siyonistlerle bağlantılı değil" demiştir.

Deutsche Welle, Yahudilerin Almanya’daki Yahudi karşıtı duruma rağmen İran’da binlerce yıl problemsiz yaşadıklarını ve İran’daki Yahudi dini tesislerinin 24 saat boyunca polis kontrolüne ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Şimdiye kadar ülkedeki bu nesnelere tek bir saldırı kaydedilmedi.

İran'ın Yahudi karşıtı doğası hakkındaki olumsuz propagandaya rağmen, Yahudiler ülkedeki yaşamlarından memnunlar. Aynı zamanda, Avrupa ülkelerinin Yahudi karşıtı atmosferi azaltma çabaları, Yahudi ülkelerine yönelik saldırılar bu ülkelerde artmaktadır.

Almanya'nın modern tarihi göz önüne alındığında, yetkililer gençliğin Yahudi karşıtı konumu hakkında endişeli.

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