İran Kadınlar Hokey Milli Takımı Asya şampiyonu

İran Kadınlar Hokey Milli Takımı, final maçında Filipinler'i 5-0 yenerek şampiyon oldu.
Nesim Mirzayi, Meryem Heydari, İlham Dayı, Semira Yadgari, Sanaz Behrami, Zehra Reşidiyan, Mehsa Haleghi, Munire Kiyanfer, Ziba Yahyevi, Zehra Kırayi, Fateme Umidi, Hatice Kanberi'den oluşan İran Kadınlar Hokey Milli Takımı bu yarışmalara katıldı.
Bu oyunda Nesim Mirzayi, Sanaz Behrami, Ziba Yahyevi gol attılar.
İran kadınlar Hokey Milli Takımı Kazakistan, Özbekistan, Filipin ve Nepal aynı gruptaydı.
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