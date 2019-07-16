16 Temmuz 2019 - 11:18
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News Code 83397888
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İran matematik olimpiyat öğrencileri İsrail'in ev sahipliği nedeniyle yarışmalara katılmayı reddetti

İran matematik olimpiyat öğrencileri İsrail'in ev sahipliği nedeniyle yarışmalara katılmayı reddetti

Tahran, IRNA- İsrail rejiminin Dünya Fizik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması nedeniyle İranlı öğrenciler, bu yarışmalara katılmayı reddetti.

Bu önemli olimpiyatlara katılmayı reddeden öğrencilerin bu hareketi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in takdirini topladı.

İran İslam Cumhuriyeri, İsrail rejimini resmi bir ülke olarak tanımamaktadır.

İranlı sporcular ve spor takımları da yıllardır uluslararası yarışmalarda İsrailli sporcularla karşılaşmayı reddetmiş ve mazlum Filistin halkına karşı 70 yıldan fazladır saldırgan tavır ve işgalci eylemlerini sürdüren bu rejime mensup sporcularla karşılaşmak istememiştir.

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