İranlı kadın metametik dehası Meryem Mirzahani'yi anmak için vakıf ve müze kurulacak

Meryem Mirzahani ailesinin ve Tahran'da yaşayan arkadaşları ile destekçileri tarafından kurulan vakıf, toplumdaki seçkin yetenekleri keşfetme, yeteneklerin eğitimi için maddi ve manevi yardımlarda bulunma ve onları model olarak göstermek ve ağırlamak için faaliyet edecek.

Meryem Mirzahani Müzesi'nin, İran'ın başkentine yaklaşık 120 km mesafede, Talikan şehrinde bulunması planlanıyor.

1977 İran doğumlu Meryem Mirzahani, okul müdürünün ısrarı ile okul matematik olimpiyat takımı sonra ülkesinin matematik olimpiyat takımına seçilmişti. Beklenen de olmuş, 1994 ve 1995 yıllarında madalya almıştı. 1999 yılında İran’da bulunan Şerif Teknoloji Enstitüsüne girip 4 yıl içerisinde bitirmiş ve yüksek lisans eğitimi almadan doktorasını 2004 yılında Harvard Üniversitesinden almıştı. 2004 – 2008 yılları arasında Clay Matematik Enstitüsü (Milenyum Problemlerden hatırlanacaktır) ve Princeton Üniversitesinde görev yaptı ve daha sonra ise dünyanın en iyi 5 üniversitesi arasından yer alan Stanford da çalışmalarına devam etti.

yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Uluslararası Matematikçiler Kongresi tarafından verilen Fields Madalyası'na layık görüldü. Bu ödülü alan ilk kadın bilim insanı oldu. Başarısı İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından olarak kutlanmıştır.

Mirzahani 15 Temmuz 2017 tarihinde meme kanseri nedeni ile hayatını kaybetti.

Matematiğin Nobeli olarak anılan Fields ödülünü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçen İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani, 40 yaşında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kanserin Mirzakhani'nin kemiklerine kadar yayıldığı belirtildi.

"Matematiğin Nobeli" olarak adlandırılan Fields Matematik Ödülleri, her 4 yılda bir yıl Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenleniyor.

Fields ödülleri, 1936 yılında Kanadalı matematikçi John Fields tarafından başlatıldı ve 1950'den bu yana, 4 yılda bir veriliyor. Ödül, 40 yaşın altındaki matematikçileri "gelecek başarıları için cesaretlendirme"yi hedefliyor.

Uluslararası Matemetik Dernekleri Birliği İranlı Prof. Meryem Mirzahani’nin doğum günü olan 12 Mayıs tarihini Matematik’te Kadınlar Günü olarak adlandırdı.

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