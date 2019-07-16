İran'ın Irak piyasasındaki payı yüzde 40 arttı

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Nasır Behzad, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'İran'ın ihracat destinasyonlarındaki payı bu yılın ilk üç ayında %21 olarak tahmin edilmektedir. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla İran'ın Irak piyasasındaki payının yüzde 40 arttığını gözler önüne seriyor' dedi.

İran'ın Irak'a yaptığı petrol dışı ihracatın 2 milyar 386 milyon dolara ulaştığını kaydeden Behzad, 'Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta %35'lik bir artış görülmektedir' diye konuştu.

İran'ın İran mallarının ihracat piyasasında ilk ülke olarak konumlandığını açıklayan Müsteşar Behzad, 'Bu yıl her ton İran malının değeri 500 dolar olarak tahmin edilmektedir. Böylece İran mallarının bu ülkeye ihracatının katma değerinin yüksek olduğu açıktır' ifadesini kullandı.

Bu yılıbn ilk üç ayında Irak'a ihracat yapan ülkelerin başında İran'ın geldiğini açıklayan Behzad, 'İran'ın ardından 2 milyar 100 milyon dolarla Çin ve ardından 2 milyar dolar mal ihracatı ile Türkiye yer almaktadır' diye ekledi.

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