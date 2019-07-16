Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani, Putin ve Trump ile görüşecek

Fransa'nın son haftalarda yaptıklarının en kötü olayları önlediğini belirten Emmanuel Macron, 'Bu zor koşullarda arabuluculuk ve müzakerelerimize devam ediyoruz' dedi.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne, Fransa ve İran arasında siyasi istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gelerek, Macron'un yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletti.

Bonne sonra İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ikili ve global gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, Fransız mevkidaşının yazılı mesajını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, 'İran'ın hedefi tüm tarafların taahhütlerini tam olarak yerine getirmesidir ve biz bu yönde her adımı destekliyoruz' dedi.

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