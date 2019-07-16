16 Temmuz 2019 - 09:26
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News Code 83397627
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani, Putin ve Trump ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani, Putin ve Trump ile görüşecek

Tahran, IRNA- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Asya bölgesinde gerilimin artmasının önlenmesi amacıyla İran, Rusya ve ABD başkanları ile görüşeceğini söyledi.

Fransa'nın son haftalarda yaptıklarının en kötü olayları önlediğini belirten Emmanuel Macron, 'Bu zor koşullarda arabuluculuk ve müzakerelerimize devam ediyoruz' dedi.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne, Fransa ve İran arasında siyasi istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gelerek, Macron'un yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletti.

Bonne sonra İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ikili ve global gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, Fransız mevkidaşının yazılı mesajını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, 'İran'ın hedefi tüm tarafların taahhütlerini tam olarak yerine getirmesidir ve biz bu yönde her adımı destekliyoruz' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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