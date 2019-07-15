Zarif: Hiçbir zaman şerefimizi satmayız

BM’de düzenlenecek yıllık Ekonomik-Sosyal Konseyi toplantısı için New York’ta bulunan Zarif, BBC kanalına verdiği demeçte, İran nükleer anlaşmasına işaretle, ‘’Bu Amerika dahil uluslararası camia tarafında onaylanan bir anlaşmaydı , bu anlaşmada müzakere eden tarafın Amerika eski yönetimi olması önemli değildi zira bu anlaşma Amerika ile sağlandı.’’ifadesini kullandı.

Uluslararası kanunlarda hükümetlerin değil, devletlerin tanındığını ifade ede Zarif, Amerikan yönetiminin radikal uygulamalarını eleştirdi.

Fars Körfezindeki gerginliklerin artmasına değinen Zarif, savaş olması durumunda bölgede kimsenin bundan korunamayacağını belirterek, bölgede savaşa ihtiyaç olmadığını ve savaşın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, Salı günü yayınlanacak mülakatta, ‘’Trump’ın söylediği gibi, bizim sadece 10 dakika savaş ile mesafemiz vardı, zira İran aleyhine bir şeyler yapılması durumunda İran’da kendi savurdu. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Biz gözü kapalı bir şey yapmayız, Amerika, şu an İran ile ekonomik bir savaş içindedir ve bazı ülkeler bu savaşa lojistik destek vermekteler ve bunun anlamı onların bu savaşa iştirakidir. Bir savaş olması durumunda kimse bölgede güvende olmaz. İzin veri savaşın önüne geçelim hiç birimizin bir savaşa ihtiyacı yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, New York’tan sonra Bağlantısılar toplantısı için Venezuela’yı ziyaret edecektir ve daha sonra Nikaragua ve Bolivya’da temaslarda bulunacaktır.

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2012