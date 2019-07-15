Borrell: KOEP’in kurtarılması için İran ile işbirliği gereklidir

Borrell yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın son bulmaması için Avrupa’nın tüm çabasını harcadığını ve bu yönde İran ile işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Borrell, ‘’İran ekonomisinin tıkanmasını engellemek ve Avrupalı şirketlerin İran ile çalışmasını mümkün kılmak için tüm çabamızı harcıyoruz’’ diyerek bunu zor olduğunu zira Avrupa’nın tanımadığı Amerika’nın sınır ötesi kanunlarının Avrupalı şirketlere sorunlar yarattığını söyledi.

Borrell, Avrupalı şirketlerin İran ile çalışmamasını engellemek için ülkesinin INSTEX’e katılacağını söyledi.

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2012