Mogherini: İNSTEX operasyonel hale gelmiştir

AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklamada bulunan Mogherini, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) çiğnemesinin söz konusu olmadığını ve UAEK’nın İran’ın KOEP’e aykırı hareket ettiğini söylemediğini belirti.

Bazı Avrupa ülkelerinin INSTEX’e katılmaya hazır olduklarını belirttiklerini aktaran Mogherinni, AB’nin bundan memnuniyet duyacağını söyledi.

Mogherini, ‘’Bizler KOEP çerçevesinde İran’ın tüm taahhütlerine bağlı kalmasını düşünüyoruz, biz İran’ın bazı taahhütlerini kısmasından dolayı çok üzgünüz fakat INSTEX’in tüm teknik aşamaları oluşmaktadır.’’ Dedi.

Mogherini, INSTEX’e diğer ülkelerin katılması için de açık olduğunu ifade ederek, bu sistem ile petrol alımı hususunun hissedarlar arasında incelendiğini söyledi.

Mogherini, AB üyesi 8 ülkenin açık şekilde bu mekanizmaya katılmak istediklerini ifade ederek, 10 ülkenin daha bu konuyu incelediklerini söyledi.

İran Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yılında bazı taahhütlerini menfaatlerinin KOEP çerçevesinde temin edilinceye kadar askıya alacağını söyledi.

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2012