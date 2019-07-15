16 Temmuz 2019 - 02:48
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News Code 83397457
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Zarif: Amerika’nın mevcut şartlardan çıkma yolları vardır

Zarif: Amerika’nın mevcut şartlardan çıkma yolları vardır

New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran seçeneğinin her hangi baskı karşısında direniş olduğunu fakat Amerika’nın mevcut şartlardan haysiyetini koruyarak çıkmak istiyorsa çözüm yolu var olduğunu söyledi.

New York’ta bulunan Zarif, NBC kanalına verdiği mülakatta, ‘’Bize saldırıldığında kendimizi savunmada şüphe etmeyeceğiz.’’ dedi.

Zarif, Amerika’nın kendisini İran pazarından mahrum ettiğini ifade ettiğini fakat İran piyasasının Amerikan şirketlerine açık olduğunu söyledi.

Zarif, BM’de düzenlenecek yıllık Ekonomik-Sosyal Konseyi toplantısı için New York’ta bulunmaktadır.

Zarif, New York’tan sonra Bağlantısılar toplantısı için Venezuela’yı ziyaret edecektir ve daha sonra Nikaragua ve Bolivya’da temaslarda bulunacaktır.

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2012

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