Zarif: Amerika’nın mevcut şartlardan çıkma yolları vardır

New York’ta bulunan Zarif, NBC kanalına verdiği mülakatta, ‘’Bize saldırıldığında kendimizi savunmada şüphe etmeyeceğiz.’’ dedi.

Zarif, Amerika’nın kendisini İran pazarından mahrum ettiğini ifade ettiğini fakat İran piyasasının Amerikan şirketlerine açık olduğunu söyledi.

Zarif, BM’de düzenlenecek yıllık Ekonomik-Sosyal Konseyi toplantısı için New York’ta bulunmaktadır.

Zarif, New York’tan sonra Bağlantısılar toplantısı için Venezuela’yı ziyaret edecektir ve daha sonra Nikaragua ve Bolivya’da temaslarda bulunacaktır.

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2012