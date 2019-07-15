15 Temmuz 2019 - 20:54
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News Code 83397335
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Azerbaycan Vali Yardımcısı:

İran ve Türkiye’nin İşbirliği bölgedeki teröristlerin başarısızlığına sebep olmakta

İran ve Türkiye’nin İşbirliği bölgedeki teröristlerin başarısızlığına sebep olmakta

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Ali Mustefevi, İran v Türkiye’nin işbirliğinin bölgedeki teröristlerin başarısızlığına sebep olduğunu söyledi.

Mustefevi, Urumiye’de Türkiye Konsolosluğu tarafından 15 Temmuz günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye’nin sınır bölgelerinde kalıcı güvenliğin sağlanması ve sınırlarda yaşayanların rahatlığı için bir çok şehit verdiklerini ve bugün iki ülke sınır koruyucularını dirayeti ile düşmanlar ve terörist grupların hedeflerine ulaşmaktan alıkonulduklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’de demokrasi ve milli birliğe darbe indirmek için planlandığını ifade eden Mustefevi, Türk hükümetinin dirayeti ve Türk halkının direnişi ile yenilgiye uğradığını söyledi.

Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosu Osman Peşman da görüşmede İran’ın Türkiye’nin yasal hükümetine darbeciler karşısında verdikleri desteği takdir ettiğini ve Türk halkı ile devletinin bu yardımları hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

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2012

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