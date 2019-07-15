15 Temmuz 2019 - 20:50
Journalist ID: 1942
News Code 83397333
0 Persons

Munesan: Yabancı turistlerin İran’a girişi yüzde 52 artmıştır

Munesan: Yabancı turistlerin İran’a girişi yüzde 52 artmıştır

Gezvin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İrannn Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Esğer Munesan, İran’ı geçen sene 7.8 milyon yabancı turist ziyaret ettiğini ve bunun bir önceli yıla göre yüzde 52 artış gösterdiğini söyledi.

Gezvin’de açıklamada bulunan Munesan, bir önceki yılda İran’ı 5.1 milyon turist ziyaret ettiğini fakat bu rakamın bir önceki yılda yüzde 52 artış ile 7.8 milyona ulaştığını söyledi.

Turiszm sektöründe istihdam oranının diğer sektörlerin iki misli olduğunu ifade eden Munesan, geçen sene bu alanda 203 bin istihdam yaratıldığını söyledi.

Turism alanında ülkede iki bin projenin yürütüldüğünü ifade eden Munesani yapım aşamasında olan 374 otelin 180’inin 4 ve 5 yıldızlı oteller olduğunu söyledi.

Geçen sene toplam 600 milyon dolar el sanatları ihracatı gerçekleştiğini ifade eden Munesan bunun 280 milyon dolarının normal ihracat ve geri kalanının da bavut ticareti çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 9 =