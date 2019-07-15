Munesan: Yabancı turistlerin İran’a girişi yüzde 52 artmıştır

Gezvin’de açıklamada bulunan Munesan, bir önceki yılda İran’ı 5.1 milyon turist ziyaret ettiğini fakat bu rakamın bir önceki yılda yüzde 52 artış ile 7.8 milyona ulaştığını söyledi.

Turiszm sektöründe istihdam oranının diğer sektörlerin iki misli olduğunu ifade eden Munesan, geçen sene bu alanda 203 bin istihdam yaratıldığını söyledi.

Turism alanında ülkede iki bin projenin yürütüldüğünü ifade eden Munesani yapım aşamasında olan 374 otelin 180’inin 4 ve 5 yıldızlı oteller olduğunu söyledi.

Geçen sene toplam 600 milyon dolar el sanatları ihracatı gerçekleştiğini ifade eden Munesan bunun 280 milyon dolarının normal ihracat ve geri kalanının da bavut ticareti çerçevesinde yapıldığını söyledi.

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2012