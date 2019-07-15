Esat: Amerika’nın İran milleti aleyhine yaptıkları yasa dışıdır

Esat bugün İslami Şura Meclis Başkanının Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdüllahiya ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Abüllahiyan görüşmede Esat’ı İran nükleer dosyası ve İranlı yetkililerin İran milletini Amerikan saldırgan politikaları karşısındaki sergiledikleri turum hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede taraflar İran-Suriye ikili ilişkileri, Suriye’deki terörizmle savaş ve bölge konuları hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Abdüllahiyan bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ile de görüştü.

Muallim görüşmede iki ülkenin stratejik ilişkilerine işaretle, bu ilişkilerin en üst düzeyde korunması ve güçlenmesine vurgu yaptı.

Muallim, İran’ın Suriye yönetimine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğe teşekkür ederek, Suriye’de elde edilen zaferlerin Şam ve müttefiklerinin zferi olduğunu söyledi.

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2012