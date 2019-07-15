15 Temmuz 2019 - 20:23
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News Code 83397312
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Mogherini: Brüksel oturumu, KOEP’inn koruma ekseninde düzenlenmektedir

Mogherini: Brüksel oturumu, KOEP’inn koruma ekseninde düzenlenmektedir

Tahran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Bayan Federika Mogherini, AB Bakanlar Konseyi oturumuna katılmadan önce yaptığı açıklamada, bugünkü oturumun İran eksenli ve Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) koruma eksenli olarak düzenleneceğini söyledi.

Bugünkü oturumun son 5 yılda Bakanla düzeyinde gerçekleşen en uzun toplantı olacağını ifade eden Mogherini, bugünkü oturumda AB’nin tüm üyeleri ve uluslararası ortaklarının KOEP’in korunması için çalışacaklarını söyledi.

Mogherini, ‘’Bu oturumu İran gündemi ile yapıyoruz ve tüm çabamızı İran’ın birkaç gün önceki gibi tüm taahhütlerini bağlı kalarak anlaşmaya bağlı olarak devam etmesi için çabalayacağız. ‘’dedi.

İran’ın Amerika’nın KOEP’tenn çıkmasının birinci yılında KOEP çerçevesinde ilan ettiği bazı taahhütlerini azaltması sonrasında AB ülkeleri son haftalarda KOEP ve Özel Mali Mekanizma (INSTEX) çerçevesinde çeşitli bildiriler yayınlamışlardır.

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2012

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