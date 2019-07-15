Mogherini: Brüksel oturumu, KOEP’inn koruma ekseninde düzenlenmektedir

Bugünkü oturumun son 5 yılda Bakanla düzeyinde gerçekleşen en uzun toplantı olacağını ifade eden Mogherini, bugünkü oturumda AB’nin tüm üyeleri ve uluslararası ortaklarının KOEP’in korunması için çalışacaklarını söyledi.

Mogherini, ‘’Bu oturumu İran gündemi ile yapıyoruz ve tüm çabamızı İran’ın birkaç gün önceki gibi tüm taahhütlerini bağlı kalarak anlaşmaya bağlı olarak devam etmesi için çabalayacağız. ‘’dedi.

İran’ın Amerika’nın KOEP’tenn çıkmasının birinci yılında KOEP çerçevesinde ilan ettiği bazı taahhütlerini azaltması sonrasında AB ülkeleri son haftalarda KOEP ve Özel Mali Mekanizma (INSTEX) çerçevesinde çeşitli bildiriler yayınlamışlardır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012