Musevi: KOEP’in Avrupalı ortakları filli ve sorumlu adımlar atsın

İran’ın KOEP’e taraf ülkelerinin tutum ve bildirilerini dikkatli bir şekilde incelediğini ifade ede Musevi, İran’ın KOEP çerçevesinde tek taraflı taahhütlerini yerine getirmesinin hukuk ve öngörülen karşılıklı sorumlulukların uygulanmasına bağlı olduğunu ve bu yolun tek yönlü bir yol olduğunun düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

İran’dan 8 Mayıs 2019 tarihinden önceki şartlara dönmesini beklemenin Avrupalı tarafların dengeli bir şekilde İran’ın KOEP’teki mefaatlerden yararlanmasını sağlamaya bağlı olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın karşı tarafın taahhütlerine bağlı olduğu sürece, taahhütlerine bağlı olacağını söyledi.

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2012