Dünyayı bisitkletle gezen Hollandalı çift Nişabur'a ulaştı

İrna muhabirine konuşan 54 yaşındaki Van Rail, '4 aydır Hollanda'dan yola çıktık ve 6 hafta önce Almanya, Avusturya ve Türkiye'den sonra İran'a giriş yaptık. İran'da Tebriz, Tahran, İsfahan ve Şiraz'ı gezdikten sonra Nişabur'a geldi. Devamında Meşhed'e gitmeyi düşünüyoruz' dedi.

İran'ın çok eski bir medeniyete sahip olduğunu kaydeden Rail, 'Daha önce İran'a gelen arkadaşlarımız, bize mutlaka bu ülkeyi gezmemizi tavsiye etti. İranlıların konukseverliği bizim için çok ilginçtir ve Nişabur'daki çok sayıda tarihi bina ve eserin bulunması bize çok enteresan geldi. Dolayısıyla bu şehirde daha fazla kalmayı hedefliyoruz' ifadesini kullandı.

Rail'in eşi Angela Villager de, 'Nişabur'un eski harabeleri ile Şadyah Müzesi bize çok enteresan ve harika geldi ve dönüşye İran'ı gezmek isteyen arkadaşlarımıza buraları gezmeleri tavsiyesinde bulunacağız' dedi.

450 bin nüfuslu tarihi Nişabur şehri, Meşhed'in 127 kilometre batısında yer almaktadır.

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