15 Temmuz 2019 - 14:35
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İran'dan 'Bebeğim' filmi, İtalyanların iki ödülüne değer görüldü

İran'dan 'Bebeğim' filmi, İtalyanların iki ödülüne değer görüldü

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Yasir Talebi'nin yönettiği, İlahe Nobaht'ın yapımcılığını üstlendiği 'Bebeğim' filmi, İtalya'da düzenelen Sicilya Belgesel Filmler Festivali'nden iki ödüle değer görüldü.

Belgesel ve Deneme Sinemayı Yayma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sicilya'nın Palermo şehrinde düzenlenen 14. Solelunadoc Belgesel Film Festivali'nin 14 Temmuz'da gerçekleşen kapanış töreninde, Yasir Talebi'nin yönettiği Bebeim belgeseli, en iyi sinematografi ve öğrencilerin gözüyle en iyi film ödüllerini aldı.

Törene katılan belgeselin yapımcısı İlahe Nobaht, ödülleri jüri heyeri ile festivali yetkililerinden aldı. Böylece Bebeğim, İtalya'dan şimdiye kadar aldığı 5. ödülünü elde etti.

Bebeğim'de Elburz sıradağlarında kendine özgü tarzada hayata devam eden Firuze isimli 83 yaşında yalnız bir ninenin zor hayatı anlatılmaktadır.

Bebeğim izleyici ile buluştuktan bu yana Rusya Kazan, İtalya Trento, Hot Docs, Şanghay ve Estonya Parno'da çok sayıda ödül kazandı.

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