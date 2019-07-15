İranlı bayan, Asya futbol hakem eğitmenlik çalıştayına davet edildi

Hemedan Futbol Kurulu Sekreteri Bucaryan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Masume Şekuri Hemedani, 21-23 Ağustos tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek Asya Hakem Eğitmenliği Çalıştayı'na katılmak için bu ülkeye gidecek' dedi.

Şekuri Hemedani'nin bu yılın Mart ayında ilk defa bir Hemedanlı bayan olarak Asya kıtasında futbol hakem eğitmenliği ruhsatı alarak tarihe geçtiğini açıklayan Bucaryan, 'Şekuri Hemedani, Hemedan futbolunun önde gelen hakemlerinden olarak AFC'de gözlemci olarak seçilmişti' ifadesini kullandı.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun bu yıl Şekuri Hemedani'ye bir mektup yollayarak, onu Asya hakem eğitmenleri listesine aldığını dile getiren Hemedan Futbol Kurulu Sekreteri Bucaryan, 'Bayan hakem, başarı ile gerekli sınavları kazanarak, Asya hakem eğitmeni olarak seçildi' diye ekledi.

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