İran: Nükleer taahhütlerimizin azaltılması, diplomasi için bir fırsattır

İran'ın siyasi dengenin sağlanması için nükleer konuda girişimlerde bulunduğuna işaret eden İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Nükleer anlaşma, bizim aldıklarımıza karşılık sunduklarımızın çok daha fazla olduğu bir alışveriş ve muameleydi. Çünkü özellikle ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından karşı taraflar, kendi taahhütlerini unuttu ve İran'ın bugünkü yaptığı nükleer konulu eylemler, karşıdakilere taahhütlerini yerine getirmeleri için bir hatırlatma niteliği taşımaktadır' diye belirtti.

İran'ın nükleer gücünün artması konusunda yaptıklarının nükleer anlaşma temelinde yapıldığının altını çizen sözcü Kemalvendi, 'Nükleer Anlaşma'nın 26 ve 36. madelerinde, bir tarafın taahhütlerini uygulamasdığı takdirde, karşı tarafa kendi taahhütlerini gözden geçirmesi hakkı tanınmıştır' diye ekledi.

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