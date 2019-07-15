İran bölge ülkeleri için uygun bir model olarak görülebilir

'Dünya ile Yapıcı Diyalog ve İletişim Günü' münasebetiyle Tahran'da düzenlenen 'Bugünkü Dünyada Diyalof ve Anlayışımız' adlı özel oturumda konuşan Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, 'İran son 40 yılda siyasi, sosyal ve bilimsel bağımsızlığını koruyarak, kazanımlara ve bir model kalkınmaya ulaşmıştır' dedi.

İran'a karşı gaddarca uygulanan yaptırımlardan üzüntü duyduğunu açıklayan Scholz, 'Bu yaptırımların acılarının dindiği an, İran'ın yine dünya toplumuna bağlanarak, dünya ticaret ve ekonomisinde önemli rol oynamasını umuyorum' ifadesini kullandı.

İran-Avustrya ilişkilerinin 500 yıllık geçmişine işaret eden Avusturyalı büyükelçi, 'İki ülke arasındaki tanışma 500 yıl öncesine dayanıyor. Geçtiğimiz 500 yılda asla bu ülkenin birbirine yönelik tepeden bakma veya sömürgeci bir zihniyeti olmamıştır' diye konuştu.

İranlıları diyalog ve bilim seven bir halk olarak tanımlayan Shcolz, bunun İran'ın en önemli özelliklerinden biri olarak bu ülkenin kalkınmasındaki en büyük etkenlerin başında geldiğini söyledi.

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