İlk İngilizce Tahran Gezi Rehberi kitabı basıldı

İran Gezi Rehberi'nin ardından basılan bu kitap, 12 kişilik uzman ekip tarafından kaleme alınarak, İran'ın başkenti Tahran'ın turizm potansiyellerini tanıtmak amacını güdüyor.

Kitap yazarlarından Hüseyin Kiyani, kitapla ilgili İrna muhabirine yaptığı açıklamada, 'Kitapta, müze, bahçe-müze, simge ve ünlülerin ev-müzeleri hakkında bilgiler, fotoğrag, harita ve ulaşım yolları ile birlikte sunulmuştur' dedi.

İlk aşamada 5 bin ciltte basılan kitabın farklı kurumların isteği üzerine yeniden basılabileceğine işaret eden Kiyani, kitapa görüntü ve konuların Farsça-İngilizce ve İngilizce-Farsça olarak turistlerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Kitabın yayıncısı Mehmame Yayınevi'dir.

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