İranlı patenci dünya rekorunu kırdı

28 Haziran'da İspanya'nın Barselona kentinde başlayan Dünya Paten Şampiyonası, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

İran paten kafilesi bu yarışmalarda, buz pateni, gösteri pateni, free style, rollen alpine ve sürat pateni dallarında rakipleri ile karşılaştı.

Dünkü yarışmalarda İran free style kategorisinde 5 kız ve 4 erkek sporcu ile rakipleri ile karşılaşması sonucu 9 sporcunun tamamı finale katılmaya hak kazandı.

Final maşında kadın paten sporcusu Romina Salek, 18 yaş altı grupta dünya üçüncüsü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Böylece İran paten kafilesi, bu şampiyonada ilk madalyasını aldı.

İran ayrıca slalom hız dalında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanark dünya rekorunu kırdı.

İranlı sporcular Rıza Lisani ve Romina Salek üç,ncü sırada yer aldı ve Emir Muhammed Sevari ikinci sıraya yerleşti ve Lisani dünya rekorunu kırdı.

İranlı sporcu Rıza Lisani ilk aşamada 4 dakika 118 saniye ile dünya rekorunu kırdı.

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