1. Uluslararası Erdebil Turizm Konferansı Türkiye'den konukların katılımıyla başladı

İran'ın kuzeybatısında Erdebil kentinde Muhakkık Erdebili Üniversitesi'nde başlayan bu bilimsel konferansa İranlı uzman ve katılımcıların yanı sıra Türkiye'den de konuşmacılar katıldı.

Turizm yönetim ve ekonomisi, turizm ve coğraya ve sanat ve arkeoloji olmak üzere üç özel çalıştayda yapılacak bu konferansda turizm pazarlaması, kültürel turizm, şehir ve kır turizmi, spor tuizmi, sağlık turizmi, tarım turizmi ve turizm planlaması gibi konular masaya yatırılacak.

Erdebil ilinin potansiyel ve kapasitelerinin tanıtılmasının amaçlandığını bu konferansın açılış töreninde konuşan Erdebil Valisi Ekber Behnamcu, 'İlimizde tüm çabalara rağmen, yatırım ve altyapı temini açısından bazı sorunlarla karşı karşıyayız' dedi.

Erdebil ilinde 700 kilometre anayol bulunmasına rağmen, 4 çizgili otoyol uzunluğunun sadece 150 kilometre olduğunu belirten Vali, her yıl 4 çizgili en az 50 kilometre yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Erdebil ilinin turizm sektörünün tüm alanlarından öncül olduğunu dile getiren Behnamcu, ilin kapasitelerinin tanıtılması ile ilde turizm sanayiindeki yatırımın daha da canlanarak, il ve ülke gelişmesi için olağanüstü bir fırsat olarak kullanılmasını umduklarını sözlerine ekledi.

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