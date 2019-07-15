Rus yetkili: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bölge tansiyonunun nedenidir

İrna'ya demeç veren Rusya Uluslararası İşler Konseyi Genel Müdürü Andrey Kortunov, 'ABD, nükleer anlaşmadan çekiklerek tansiyonu arttırmış ve yaptırımların geri dönmesi durumu daha da kötüleştirmiştir. Dolayısıyla tüm taraflar, bölgede savaşın çıkmasının önüne geçmelidir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaş istemediğini bildiklerini söyleyen Kortunov, gerilim ve tansiyonun had safhaya ulaşmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın yanında İran'la savaş başlatmak isteyen aşırıcıların olduğuna işaret eden Rus yetkili, 'Dünya bu konuya dikkat kesilmesi gerek. Özellikle petrol gemileri ve bölgede askeri varlık konusundaki gelişmelere dikkat edildiğinde, meselelere akıllıca yaklaşmanın zorunluluğu ortaya çıkıyor' diye konuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik uyguladğı yaptırımların kaygı verici boyuta ulaştığının altını çizen Rusya Uluslararası İşler Konseyi Genel Müdürü Kortunov, 'Yaptırım ve baskı bir sorunu çözmez. Bu koşullardan çıkılması için çok sayıda strateji ve çözüm yolu mevcut. Taraflar arasında görüşme bunlardan biridir' diye ekledi.

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