Yezd'de 679 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Yezd Uyuşturucu ile Mücadele Polis Başkanı Albay Ali Efhemi, İran'ın Yezd ilinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 673 kg afyon ve 42 kg esrar türünde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılarından 673 kg afyon ve 42 kg esrar türünde uyuşturucu ele geçirildiğini dile getiren Albay Efhemi, kaçakçıların uyuşturucu maddeleri ülkenin doğu ve güneyinden Tahran ve Elburz'a transfer etmeyi amaçladığını söyledi.

Yıl başından beri Yezd ilinde 7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yezd, İran'ın güney ve doğu illerini ülkenin merkezine bağlarken önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey-güney, doğu-batı koridorundaki konumu göz önüne alındığında, kaçak mallar ve uyuşturucu maddelerin yolları suiistimal kullanılmaktadır.

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