İran Terör Kurbanlarını Savunma Derneği üyesi Mansure Keremi, 'Yaptırımları bir türlü sessiz terör olarak nitelendirebiliriz. Yaptırımın sonuçları ile terör, bomba ve patlama sonuçları aynıdır. Her ikisinde de altyapılar yok edilir, gelişme durdurulur, demokrasi sorunlarla karşılaşır, düzen ve istikrar sekteye uğrar ve toplum sağlığı ile hayatı sürekli saldırıya uğrar' ifadesini kullandı.

ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı ekonomik terör ve yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulunan İran Terör Kurbanlarını Savunma Derneği üyesi Keremi, 'Ekonomik yaptırım ile terör konularının ortak özelliği, insana saldırı niteliğidir. Aslında yaptırımla ve terörün ortak işlev yaptıkları zaman, yaptırım da bir tür ekonomik boyutlu terör anlamına gelmektedir' diye konuştu.

ABD'nin tedavi ve ilaç sektörü ile yaşlılar ve çocuklara karşı uyguladığı ambargonun facia ile sonuçlandığını belirten Keremi, 'Halihazırda yaptırımi tamamlayıcı bir araç olarak terörle aynı safta hareket etmekte ve birçok alanda ABD'nin terör stratejisi sonuç vermeyince, bu ülke kendi emellerine ulaşmak için ambargoyu kullanmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların amaçlarına ulaşmak için işlemedikleri cinayet kalmadığının altını çizen İran Terör Kurbanlarını Savunma Derneği üyesi Keremi, 'Yöntemler öneli değil. İster yaptırım olsun ister törer. Bunların işlevi önem taşıyor ve terör sonuçlarını ambargo ile kıyaslayabiliriz. Bu ikisinin ne tür sonuçlar doğurmalarına bakmamaız gerek: birisi patlama ve güvensizlik yaratır, diğer sessizce etki bırakır.' diye ekledi.

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