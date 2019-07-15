Iraklı yatırımcılara sıcak bakıyoruz

Irak'ın Tahran Büyükelçisi ile bir araya gelen Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, 'Bu koşullarda Iraklı yatırımcıların İran'da faaliyet göstermeleri için gerekli koşulların sağlanmasını umuyoruz' dedi.

Petrokimya sektöründeki iş adamlarının Irak'tan ham petrol ithalatı yaparak, işledikten sonra bunu ihraç edebileceğini kaydeden Muhsini Bendpey, Tahran ilinin en önemli ekonomik kapasitelerinden birinin teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatı olduğunu ve ülkede mühendislik, teknik ve inşaat mühendisliği bölümleri mezunlarının en çok Tahran ilinde yaşadığını ifade etti.

Tahran ilinin danışmanlık hizmetleri, tedavi, konut ve inşaat araç gereçleri alanında da Irak'la iş birliği yapabileceğinin altını çizen Tahran Validi Muhsini Bendpey, 'İki ülke ekonomik işbirliği potansiyeli, şimdiki koşulların çok ötesine geçmesi gerekir' diye konuştu.

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