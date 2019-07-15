ABD, Zarif'in diplomasi gücünden korkuyor

Zarif, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısına katılmak üzere dün gece New York'a girdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin belirttiğine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Zarif'in ABD ziyaretinde yapacağı konuşmaların ABD ve dünya kamuoyu nezdinde yaratacağı etkisinden kaygılandıklarını itiraf etmiştir.

Pompeo'ya göre, Zarif ancak BM binası ve İran'ın BM Daimi Temsilcisi'nin ikamet ettiği caddeye yakın çevrede bulunabilir.

Zarif'in Amerikan medya ve düşünce kuruluşlarındaki çıkış ve konuşmalarından korktuğunu açıkça gösteren Pompeo, Zarif'in Amerikan özgürlüklerini kullanarak bu ülkeye geldiğini ve bu fırsatı Anti Amerikan propaganda için kullandığını iddia etmiştir.

ABD ve BM'nin anlaşması uyarınca, yabancı diplomatların New York'a gelebilmeleri için gerekenein yapılması gerekmektedir.

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