AB nükleer anlaşmanın korunması için yatırım yapmalı

New York'a giriş yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Avrupalılar nükleer anlaşmanın korunmasını istediklerini iddia ediyori ancak hala anlaşmanın ayakta kalması için onların yatırım yapmaya hazır olduklarına yönelik her hangi bir adım göremedik' diye konuştu.

'Uluslararası bir anlaşmanın devam etmesini istemekle onun geçerliliğini koruması için yatırım yapmaya hazır olmak arasında cidd fark vardır. AB yetkilileri hala bu yönde bir adım atmış değillerdir' diyen Zarif, 'ABD'nin taahhütlerini ifa etmemesi nükleer anlaşmayla sınırlı kalmamıştur. ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmesi, nükleer anlaşmanın işlevsiz olduğu anlamına değil, ABD rejiminin yasa tanımaz olduğu anlamına geliyor' değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi ve UAEA Yönetim Kurumu Toplantılarının yapılmasının ABD'nin uluslararası toplum önünde izole olduğunu gösterir bir gelişme olduğunu altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bütün bunlarda ABD'nin tek taraflı politikaları yenilgi ile sonuçlanmıştır. ABD'nin uluslararası topluma geri dönmesi zamanı gelmiştir' diye ekledi.

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