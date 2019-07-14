İlk defa dünyada Maku Serbest Bölgesi’nde e-tır projesi uygulandı

İrna’ya konuşan İran Gümrük Transit Müdür Yardımcısı Mustafa Ayeti, ‘Bu proje Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliği ile yapılmakta ve yakında diğer komşu ülkelerle de uygulanacaktır’ diye konuştu.

Bu projenin uygulanması ile iş sağlığının yükseltilmesi, hız ve saydamlığın arttırılması, giderlerin düşürülmesi, gümrük alanında lojistik ihlalellerinin önlenmesi ve tüm gümrük prosedürlerinde kağıdın ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini kaydeden Ayeti, ‘Bundan sonra, transit ve ihracat ile ilgili yasal prosedür ve süreç, elektronik ortamda yapılarak Bazergan-Doğubayazıt sınır kapısında karne tırların bekleyiş süreleri azalacaktır’ değerlendirmesinde bulundu.

İran-Türkiye arasında mevcut ticari 3 gümrük kapısından biri olan Bazergan Sınır Kapısı 7/24 aktif olarak çalışmaktadır. İran’ın Avrupa’ya giriş kapısı olarak bilinen bu kapı, Bazergan şehrinin bir kilometre uzağında yer alıyor.

1926 yılında faaliyete başlayan Bazergan Sınır Kapısı, İran-Türkiye arasındaki tek uluslararası gümrük kapısı sayılmaktadır.

İran’ın komşularından biri olarak Türkiye, komşu ülkelere yönelik ihracatını arttırma politikasını güdüyor. Ayrıca Türkiye, İran’dan mal ithal ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor.

Öte yandan İran’ın Türkiye’ye yönelik ihracatı Mart 2018- Ocak 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık açısından %21.33 ve değer bazında %54.58 seviyesinde artış göstermiştir.

Bu dönemde İran, Türkiye’den 2 milyar 38 milyon dolar mal ithal ederken, bu ülkeye 2 milyar 25 milyon 817 bin dolar ihracat yaptı. İran’ın toplam ithalat pazarında Türkiye %5.71 ile İran’a ithalat yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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