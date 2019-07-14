Rusya Film Festivali’nin en iyi yönetmen ödülü İranlı bir yönetmene verildi

7-13 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Yaroslavl kentinde düzenlenen 14. Aile Film Festivali’nde gösterime giren Sara ve Ayda filmi, 13 Temmuz günü kapanış töreninde en iyi yönetmen ödülünü almayı başardı.

Sara ve Ayda şimdiye kadar Teksas, Toronto Cine İran, Berselona, Tiflis, Banglore ve diğer birçok festivalde izleyici ile buluşmuş ve en iyi Asya film ödülünü de almıştır.

Bu filmde haysiyeti tehlikede olan ve birbirlerine yardımlarının dokunması gereken Sara ve Ayda isimli iki samimi arkadaşın hikayesi anlatılmaktadır. Ancak bunların arkadaşlığı ne zamana kadar sürecek?

Filmde Mustafa Zamani, Gazel Şakiri, Pegah Ahengerani, Said Çengizyan, Şirin Yezdanbahş, Yağma Golruyi ve Tina Pakrevan oynamaktadır.

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