14 Temmuz 2019 - 21:22
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İran ‘Ağaçkakan’ı Malezya Film Festivali ödülüne aday gösterildi

İran ‘Ağaçkakan’ı Malezya Film Festivali ödülüne aday gösterildi

Tahran, IRNA- Malezya Film Festivali’nin yarışma dalında ödül kazanmak için yarışan İran filmi Ağaçkakan, bu festivalde 6 ödüle aday gösterildi.

En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardım erkek oyuncu dallarında ödül almaya aday olan Ağaçkakan’ın uluslararası dağıtım işlerini 7. Sanat Kuruluşu tarafında yapılmaktadır.

Bugün Malezya’da başlayan Film Festivali’nde seyirci ile buluşacak Ağaçkakan’’da Mehnaz Afşar, Sara Behrami, Hadi Hicazifer, Negar Abedi, Cemşid Haşimpur ve Emin Hayayi oynadı.

Filmin hikayesi şu şekildedir:

‘Mehsa, kocası tarafından terkedilen uyuşturucu bağımlısı bir kadındır. Çocuğunun yalan olarak öldüğü söylenen bu kadın, daha sonra çocuğunun hayatta olduğunu anlar ve olay bundan sonra başlar.

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