İran ‘Ağaçkakan’ı Malezya Film Festivali ödülüne aday gösterildi

En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardım erkek oyuncu dallarında ödül almaya aday olan Ağaçkakan’ın uluslararası dağıtım işlerini 7. Sanat Kuruluşu tarafında yapılmaktadır.

Bugün Malezya’da başlayan Film Festivali’nde seyirci ile buluşacak Ağaçkakan’’da Mehnaz Afşar, Sara Behrami, Hadi Hicazifer, Negar Abedi, Cemşid Haşimpur ve Emin Hayayi oynadı.

Filmin hikayesi şu şekildedir:

‘Mehsa, kocası tarafından terkedilen uyuşturucu bağımlısı bir kadındır. Çocuğunun yalan olarak öldüğü söylenen bu kadın, daha sonra çocuğunun hayatta olduğunu anlar ve olay bundan sonra başlar.

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