İran ve Afganistan’la yasa dışı göç hakkında görüşüyoruz

Yabancı gazetecilerle İstanbul Polis Evi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Soylu, Afgan göçmenlerin İran’daki durumlarına değinerek, ‘Bazı Afgan göçmenler, son yıllarda kendi ülkelerine dönmüş, bazılarıysa yasa dışı yollardan Türkiye üzerinden Avrupa’ya çalışmaya çalışıyor’ dedi.

Geçen hafta İstanbul’da Türkiye, İran, Azerbaycan, Irak, Afganistan ve Pakistan içişleri bakan yardımcılarının bir araya geldiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, bu toplantıda yasa dışı göç, terör ve kaçakçılıkla mücadele yollarının değerlendirildiğini açıkladı.

Soylu’nun belirttiğine göre önümüzdeki günlerde bu ülkelerin içişleri bakanları arasında yeni bir toplantı yaplacağını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, bu konuda pratik adımların atılması gerektiğini belirtti.

Ne İran ve ne Türkiye’nin yasa dışı göçü arka plana itmediklerini kaydeden Soylu, ‘İran, Afganistan ve diğer ülkelerle insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele konuları masaya yatırıyoruz’ diye ekledi.

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