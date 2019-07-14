İran kafilesi Dünya Üniversite Oyunlarını 17 madalya ile bitirdi

100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3 Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları bugün sona erdi.

İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz toplamda 17 madalya kazandı.

İran Erkekler Tekvando Milli Takımı, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

İranlı tekvandocu Suruş Ahmedi 63, Haşim Hüseyini 68, Emir Muhammed Bahşi 74, Armin Hadipur 58 ve Melika Mirhüseyni 73 kg'de birer altın madalya kazanmayı başardı.

Poomsae kategorisinde İranlı tekvandocu Kuruş Bahtiyari tek erkeklerde , Emirrıza Mehreban, Kuruş Bahtiyari ve Ali Sohrab çift erkeklerde, İranlı kadın tekvancodu tek kadınlarda Fatma Hisam, Mercan Silahşöri, Mercan Rüstemabadi çift kadınlarda ve Emirrıza Mehrebani ile Mercan Silahşör karma kategorisinde birer bronz madalya elde etti.

Tek erkeklerde tabanca kategorisinde Dorsa Arapşahi, Necme Hizmeti ve Mahyar Sadakat karma tabancada birer altın, Emir Muhammed Nekunam, Mahyar Sadakat ve Hadi Karabağı çift erkeklerde , Haniye Rüstemi tabanca ve Seccad Purhüseyini birer gümüş madalya kazandı.

İranlı sporcular Muhammed salih Palizban ve Kiyareş Ferzan yay okçuluk kategorisinde çift erkeklerde gümüş madalya elde etti.

İran spor kafilesi oyunların sonunda 9. sırada yer aldı.

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