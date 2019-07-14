Dünya Engel Atlama Yarışları Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek

İrna muhabirine açıklamalarda bulunan İran Binicilik Federasyonu Sekreteri Muhammed Kazımiyan, 'Dünya Engel Atlama Yarışları, yıllardır İran'da düzenlenmekte ve bu yarışların büyük masrafları dolayısıyla her bir ülkede farklı koşullarda düzenlenir' dedi.

Yarışmaların tasarımcısının Rahşan Radpur olduğuna işaret eden Kazımiyan, Dünya Engel Atlama Yarışları her üç aşamasının İran'da düzenleneceğini ve sonuçların Dünya Binicilik Federasyonu'na aktarılacağını belirtti.

Bu yıl bu yarışların 26. defadır İran'da düzenlendiğinin altını çizen İran Binicilik Federasyonu Sekreteri Kazımiyan, söz konusu yarışların Dünya Binicilik Federasyonu için çok önemli olduğunu ve hatta dünya federasyonunun yarışları yakından izleyeceğini sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489