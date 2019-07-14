İran ve Norçev dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in Norveç'te mevkidaşı İne Mari Eriksen Söreide ile telefonda görüşerek, ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BM Sosyal ve Ekonomik Konseyi Zirve Toplantısına katılmak üzere dün Tahran'dan hareket eden Zarif'in bugün New York'a ulaşması bekleniyor.

Zarif, BM toplantısının ardından Venezuela'ya giderek Bağlantısızlar Örgütü toplantısına katılacak ve Venezuela Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

Venezuela'nın ardından Nikaragua ve Bolivya'ya gidecek Dışişleri Bakanı Zarif'in bu iki ülke yetkilileri ile ikili konuları masaya yatırması bekleniyor.

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