14 Temmuz 2019 - 13:14
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News Code 83395083
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

ABD ile her hangi müzakeremiz yok

ABD ile her hangi müzakeremiz yok

Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran'ın müzakere ettiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti, ABD'li yetkililerle her hangi bir düzeyde müzakere etmemektedir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme ve Sözcülük İşleri Genel Müdürlüğü'nün haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Rusya'ya mesaj ileterek, İran ve ABD dışişleri bakanları'nın görüşmesini talep ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve İran'ın her hangi bir düzeyde Amerikan yetkililerle müzakere etmediğini kaydetti.

Son günlerde sosyal ve ana akım medyada çıkan haberlerde, Rusya'nın arabuluculuğuyla İran ve ABD yetkililerinin diyaloga girerek, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşeceği iddia edildi.

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