14 Temmuz 2019 - 12:47
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News Code 83395004
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

ABD'nin İran halkına karşı tüm yolları yenilgi ile sonuçlanmıştır

ABD'nin İran halkına karşı tüm yolları yenilgi ile sonuçlanmıştır

Bocnurd, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Son 14 ayda ABD, İran halkına yönelik en ağır yaptırımları uygulamasına ve ister toplumsal, ister siyasi isterse de hukuki yolları denemesine rağmen, yenilgiye uğramıştır' dedi.

İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da halka hitaben konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, '14 aydır dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücü, İran halkına karşı en ağır yaptırımlarını uygulamaktadır. Böyle bir ambargo diğer her hangi bir ulusa karşı devreye sokulsaydı, o halka diz çöktürürdü, ancak kahraman, akıllı ve dirençli halkımız bu süre boyunca onlara karşı tam güçle direnmiştir' ifadesini kullandı.

ABD'nin BM, çeşitli toplantılar ve UAEA toplantısında yaptığı açıklamalarının dünyada hiçbir ülke tarafından kaale alınmadığını belirten Ruhani, 'UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ABD ve diğer bir iki ülke dışında tüm ülkeler, İran halkını destekledi. Bu, İran halkı ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin başarı ve zaferi demektir' diye ekledi.

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